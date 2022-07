Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo “tatuaggio” elettronico al grafene in grado di monitorare continuamente la pressione sanguigna di un paziente. L’e-tattoo è realizzato in grafene e può essere indossato per lunghi periodi, consentendo la lettura di dati sulla salute.

Avere un bracciale stretto intorno al braccio è il metodo standard per misurare la pressione sanguigna, ma non è il modo più affidabile. È solo una singola lettura dei dati che non cattura necessariamente l’intero quadro della situazione e può essere influenzato dall’umore di una persona in quel momento.

È necessario un monitoraggio continuo per capire davvero come funziona il corpo, ma è difficile da fare al di fuori della clinica. Smartwatch e fitness tracker possono sembrare la risposta, ma non sono ancora abbastanza affidabili per gestire il lavoro: tendono a muoversi e sono troppo semplici.

Come funziona questa nuova tecnologia

I ricercatori della Texas A&M e dell’Università del Texas ad Austin hanno sviluppato tatuaggio elettronico, costituito da un sensore di grafene racchiuso in un materiale appiccicoso che risulta abbastanza comodo da essere “indossato” per lunghi periodi di tempo. Altri tatuaggi elettronici sono stati progettati per monitorare il cuore dei pazienti cardiopatici, i segni vitali durante l’esercizio o i muscoli dei pazienti neurodegenerativi.

Il nuovo dispositivo effettua le misurazioni della pressione sanguigna utilizzando un nuovo metodo, quindi il team ha dovuto sviluppare modelli di apprendimento automatico per analizzare le letture. Funziona inviando una corrente elettrica nella pelle e misurando come reagisce il corpo, un valore chiamato bioimpedenza, che ha una correlazione indiretta con la pressione sanguigna che i nuovi modelli possono calcolare.

Nei test, l’e-tattoo è stato in grado di monitorare accuratamente la pressione sanguigna nelle arterie per più di 300 minuti. In definitiva, il team spera di sviluppare la tecnologia per misurare la pressione sanguigna in una serie di situazioni, tra cui il sonno, l’esercizio fisico e durante lo stress. Tali dati sono importanti per aiutare a diagnosticare o monitorare le condizioni di salute.