Prelievi e soldi contanti: addio bancomat, ora sarà obbligatorio il pos

La situazione in Italia per quanto riguarda i soldi contanti sembra essere in netto miglioramento. Infatti, quello che risulta il paese più legato ancora ai soldi materiali, potrebbe ben presto imparare a farne a meno sposando i pagamenti elettronici. Tutto questo sarà favorito anche dalla nuova legge che dal 30 giugno è entrata ufficialmente in vigore dopo quanto prodotto dal Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo infatti che dalla scorsa settimana è obbligatorio esporre all’interno del proprio esercizio commerciale il cosiddetto POS. Il dispositivo che serve per permettere al cliente di effettuare un pagamento con carta o comunque elettronico, sarà obbligatorio e non si transigerà. Sono previste delle multe da 30 € +4% dell’intera transazione per tutti gli esercenti che non renderanno possibile tale tipologia di pagamento. In basso ci sono tutte le dichiarazioni in merito alla questione.

Soldi contanti ormai inutili: non avrete più bisogno del bancomat visto il nuovo obbligo del POS negli esercizi commerciali

Queste le parole da parte di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Dal 30 giugno vigileremo per la corretta applicazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, siamo pronti a segnalare i trasgressori“.

“Consigliamo ai consumatori di raccogliere le prove del rifiuto fotografando cartelli esposti o filmando il rifiuto alla cassa. A quel punto potremo fare una segnalazione circostanziata (con orario e indirizzo esatto del punto vendita) alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla polizia locale. E poi, davanti al commerciante scorretto, suggeriamo anche di scrivere una bella recensione per far capire a tutti che ormai il Pos è davvero obbligatorio“.