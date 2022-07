WindTre Di Più Unlimited 5G è l’offerta che propone minuti, SMS e Giga illimitati a tutti i nuovi clienti. La tariffa non richiede necessariamente il trasferimento del numero da gestori preselezionati da WindTre, tutti possono ottenerla acquistando una nuova SIM con o senza portabilità del numero. L’attivazione potrà essere effettuata tramite modalità differenti.

I nuovi clienti potranno procedere con il preordine online e il ritiro presso uno dei punti vendita del gestore o con l’acquisto diretto in uno dei negozi. Il gestore permette anche di procedere con l’acquisto online così da ricevere la nuova SIM a casa tramite corriere, senza dover andare incontro a costi di spedizione.

Offerta WindTre: costo e contenuti della Unlimited 5G!

La WindTre Di Più Unlimtied 5G è disponibile a un costo di rinnovo di 29,99 euro al mese e permette di ricevere i seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 Minuti per le chiamate verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

È incluso nel costo di rinnovo il servizio Call center senza attese, che permette di richiedere assistenza gratuitamente ogni giorno, 24 ore su 24.

Il costo di rinnovo dell’offerta sarà automaticamente addebitato dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto. La tariffa è disponibile soltanto in versione Easy Pay dunque non sarà possibile affrontare la spesa tramite credito residuo. I clienti dovranno indicare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare al momento dell’attivazione dell’offerta. Non saranno previsti costi aggiuntivi né spese extra.