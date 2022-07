Il settore dei tablet, come ormai sappiamo, è tornato a crescere negli ultimi anni, per merito anche dello smart working e della didattica a distanza. Tra le varie aziende del settore tech, sembra che anche HMD Global stia progettando l’arrivo di un nuovo tablet a marchio Nokia. Questo nuovo dispositivo, in particolare, ha da poco ricevuto la certificazione FCC.

Nokia: un nuovo tablet ha da poco ricevuto la certificazione FCC

Nei piani della nota azienda finlandese HMD Global c’è l’arrivo di un nuovo tablet a marchio Nokia. Questo dispositivo, come già accennato, ha da poco ricevuto la certificazione FCC (Federal Communications Commission) e su quest’ultima è stato registrato con il numero di modello TA-1462.

La certificazione in questione ha rivelato qualche piccolo dettaglio su questo nuovo tablet. Sappiamo che sarà caratterizzato dalla presenza di uno schermo da 8 pollici di diagonale con una risoluzione pari a 1280 x 800 pixel. La batteria dovrebbe avere invece una capienza di 5100 mAh.

La certificazione FCC non ha rivelato ulteriori dettagli. Nonostante questo, il noto sito web MySmartPrice ha rivelato che il nome di questo tablet potrebbe essere Nokia T10. Secondo quanto riportato sul sito, il tablet avrà uno schermo con un refresh rate da 60Hz, mentre il comparto fotografico includerà una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera anteriore da 2 MP. Infine, dovrebbe esserci il supporto alla ricarica rapida da 10W.

Insomma, il quadro di questo nuovo tablet si sta pian piano formando. Restano comunque ancora diverse incognite, prima fra tutte il processore prescelto per le prestazioni.