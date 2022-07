Con una mossa bizzarra, Nokia ha presentato il nuovo G11 Plus senza specificare la capacità del processore o della batteria.

La società ha appena rilasciato il Nokia G11 Plus, un seguito del G11 lanciato a febbraio di quest’anno. Viene commercializzato come uno smartphone a prova di futuro, e in effetti le specifiche rilasciate da Nokia sul suo sito web ufficiale sembrano decenti, ma la società non ha rivelato il processore utilizzato, qual è la capacità della batteria, il prezzo e la disponibilità.

Chip misterioso a parte, Nokia afferma che lo smartphone ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione integrato, che è espandibile fino a 512 GB tramite una scheda microSD. Le caratteristiche principali includono uno schermo HD+ da 6,51 pollici con vetro temperato e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, oltre una batteria che secondo Nokia dura tre giorni (ma non ne rivela le dimensioni), dice solo che ha una ricarica da 10 W.

Prezzo e disponibilità ancora sconosciuti

Nokia offre 2 aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili come pacchetto standard. In più, è presente una fotocamera principale AI da 50 MP f/1.8 sul retro, a cui si unisce un’unità ausiliaria da 2 MP e un flash LED. Davanti, c’è una fotocamera selfie da 8 MP f/2.0.

Presente anche una finitura testurizzata sul pannello posteriore, che presenta uno scanner di impronte digitali per l’autenticazione biometrica. C’è un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB-C. Si potrà scegliere inoltre tra i colori Lake Blue o Charcoal Grey.

Il prezzo e la disponibilità del Nokia G11 Plus sono attualmente sconosciuti. Ci auguriamo che Nokia rilasci presto queste informazioni, insieme alle specifiche essenziali mancanti, poiché è impossibile avere davvero un’idea di quanto sia “buono” il telefono e in effetti se sia un buon acquisto senza specifiche complete.