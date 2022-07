La Casa di Carta, Corea: tra originale e remake le differenze sono abissali

Il 24 giugno 2022 usciva su Netflix la prima puntata di una nuova lunga serie che agli spagnoli risulta più che familiare. Stiamo parlando de La Casa di Carta Corea ed altro non è che un remake dell’originale. In quanto tale, scopriamo insieme i rispettivi ed attuali personaggi nel cast e le varie differenze.

La Casa di Carta: i personaggi e le differenze tra l’originale e il remake

Yoo Ji-tae: il Professore

Kim Yun-jin: Seon Woo-jin, esperta in negoziazioni

Jeon Jong-seo: Tokyo, una delle rapinatrici

Park Hae-soo: Berlino, uno dei rapintori

Lee Won-jong: Mosca, uno dei rapinatori

Kim Ji-hoon: Denver, uno dei rapinatori

Jang Yoon-ju: Nairobi, una delle rapinatrici

Kim Ji-hun: Helsinki, uno dei rapinatori

Lee Kyu-ho: Oslo, uno dei rapinatori

Kim Sung-oh: Capitano Cha Moo-hyuk, ex agente speciale

Park Myung-hoon: Cho Young-min, direttore della Zecca

Lee Joo-bin: Yoon Mi-seon, dipendente della Zecca che ha una relazione con il Direttore

Quelli elencati qui sopra ovviamente sono i personaggi presenti nella serie tv (e su questo non ci piove). Scavando a fondo però emergono delle notizie che in pochi sanno, come per esempio la differenza tra la serie originale e il remake coreano.

“Il direttore artistico Seo Kyung Sung e io abbiamo discusso a lungo su come rendere la serie coreana e farla nostra. – ha detto il regista in una conferenza stampa in Corea – La Casa di carta: Corea riprende la versione spagnola con un’accurata sensibilità coreana. Gli episodi che si verificano nel mezzo sono simili all’originale, ma il modo in cui iniziano e finiscono sono diversi e i personaggi sono coreani”.

“La versione originale di La casa di carta ha dimostrato come una narrazione eccezionale possa essere apprezzata ovunque, e i contenuti coreani hanno dato prova di avere lo stesso potere. Non vediamo l’ora di scoprire come reagirà il mondo quando uniremo questa storia epica con i migliori talenti coreani e una folta schiera di fan appassionati in tutto il mondo.” ha detto Keo Lee, responsabile dei contenuti di Netflix Corea.

“Nell’originale, c’è il senso di libertà specifico della Spagna. Adottare la storia generale

e la composizione era importante, ma renderlo coreano contava di più. Abbiamo costantemente cercato di incorporare elementi coreani nelle maschere e nelle ambientazioni della banda. La maschera Hahoe è rappresentativamente coreana. Se sei coreano dovresti saperlo e l’umorismo unico della maschera Hahoe si adatta perfettamente allo scopo. Abbiamo preso in considerazione cosa poteva rendere la maschera più moderna e bella per presentarla al mondo”, ha concluso Kim Hong-sun.