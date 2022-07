Non molto tempo fa Iliad aveva proposto una nuova offerta mobile, ovvero Iliad Flash 100 com 100 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. Ora, però, l’operatore telefonico francese ha deciso di far tornare al suo posto un’altra offerta che già conosciamo, ovvero Iliad Giga 80.

Iliad propone nuovamente Iliad Giga 80 al posto dell’offerta Iliad Flash 100

Almeno per il momento, sembra che l’operatore telefonico francese abbia deciso di non rendere più disponibile una delle sue ultime offerte con ben 100 GB di traffico dati. Stiamo parlando dell’offerta Iliad Flash 100. A partire dal 1 luglio 2022, al suo posto subentrerà nuovamente l’offerta mobile denominata Iliad Giga 80.

Iliad ha quindi deciso di far tornare questa offerta, la quale sarà disponibile all’attivazione sia online sul sito ufficiale dell’operatore sia presso i vari Iliad Store presenti nel nostro paese. Con Iliad Giga 80 saranno inclusi ogni mese 80 GB di traffico dati con connettività fino al 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è uguale a quello dell’offerta Iliad Flash 100, ovvero 7,99 euro al mese.

Vi ricordiamo che la nuova offerta comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso alcuni paesi stranieri. Tra questi, sono compresi ad esempio Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca e Regno Unito.