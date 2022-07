È iniziato il conto alla rovescia per il rilascio delle prime immagini dal James Webb Space Telescope, previsto per il 12 luglio. Ma prima che inizino le operazioni scientifiche, ciascuno dei quattro strumenti di Webb deve essere calibrato e controllato nelle sue varie modalità per assicurarsi che sia pronto per raccogliere dati. Questa settimana, lo strumento Mid-Infrared (MIRI) ha completato i suoi controlli e la NASA ha annunciato di essere pronto.

A differenza degli altri tre strumenti di Webb, MIRI opera nel medio infrarosso, il che significa che ha alcune particolarità. È stato l’ultimo strumento a raggiungere la temperatura di esercizio perché i suoi rivelatori al silicio devono essere molto freddi per funzionare, a una temperatura inferiore a 7 gradi Kelvin.

Per controllarne esattamente la temperatura, lo strumento MIRI è dotato sia di un riscaldatore che di un refrigeratore. MIRI ha raggiunto la sua temperatura operativa nell’aprile di quest’anno e da allora è stato sottoposto a un ampio processo di calibrazione. Gli ingegneri hanno confermato che l’imaging, la spettroscopia a bassa e media risoluzione e, infine, le modalità di imaging coronagrafico sono tutte pronte per l’uso.

Manca poco al lancio

“Siamo entusiasti che MIRI sia uno strumento funzionante e all’avanguardia, ha rivelato prestazioni migliori del previsto“, hanno affermato in una dichiarazione il ricercatore principale europeo di MIRI Gillian Wright e il responsabile scientifico del MIRI George Rieke.

“Il nostro team multinazionale addetto alla messa in servizio ha svolto un lavoro fantastico nel preparare MIRI nel giro di poche settimane. Ora è tempo di ringraziare tutte le persone, scienziati, ingegneri, manager, agenzie nazionali, ESA e NASA, che hanno reso questo strumento una realtà mentre il MIRI inizia a esplorare l’universo a infrarossi in modi e profondità mai raggiunti prima. ”

Per monitorare i progressi di James Webb sul tracker offerto sul sito web della NASA. Attualmente, sedici modalità sono pronte, manca solo la modalità coronagrafia dello strumento NIRCam da calibrare. Fatto ciò, Webb sarà pronto per osservare le atmosfere degli esopianeti, nel tentativo di trovare alcune delle prime galassie dell’universo.