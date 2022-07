I prezzi più bassi del volantino Euronics permettono a tutti i consumatori di raggiungere un livello di risparmio assolutamente inatteso, la perfetta soluzione con la quale riuscire a confrontarsi ed avere accesso a prodotti di alto livello, senza essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale riparte proprio da qui, ovvero dalla presenza degli sconti in ogni negozio sparso per il territorio, limitato però ad un socio di appartenenza. Ricordiamo infatti la frammentazione delle campagne promozionali di Euronics, nel nostro caso parliamo di una soluzione lanciata da Nova, disponibile quindi solamente presso le sue location in Italia.

Euronics: offerte spaventose attive solamente oggi

Con Euronics non si scherza assolutamente, all’interno della nuova campagna promozionale si possono trovare ottime occasioni con prezzi abbordabili, sopratutto applicati su smartphone in vendita a meno di 400 euro. I modelli coinvolti sono infatti Realme C21, Honor X7 e Honor X8, Oppo Reno8 Lite, Oppo A16, Oppo A54s, Honor Magic 4 lite, Realme C25Y, Realme C21, Realme 9i e similari.

Ottima l’occasione applicata anche sull’eccellente Galaxy Z Flip3, il foldable che tutti vogliono, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 649 euro. Il prodotto viene commercializzato alle normali condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi ed anche no brand.

Per i dettagli dell’ottimo volantino di Euronics, ricordiamo essere possibile collegarsi al sito ufficiale e scoprire da vicino quali sono i prezzi più bassi del momento su cui fare affidamento.