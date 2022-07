Esselunga fa sognare tutti gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, i suoi prezzi sono molto più bassi del normale, e possono davvero spingere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente sotto molteplici aspetti e punti di vista, il risparmio raggiunge livelli inaspettati e mai visti prima, con possibilità di acquisto garantita in ogni singolo negozio sparso per il territorio. I prodotti sono commercializzati alle medesime condizioni, con acquisto che prevede 2 anni di garanzia e no brand per la sola telefonia mobile.

Esselunga: le occasioni sono assurde, ecco gli sconti

Con il volantino Esselunga gli utenti hanno davvero la possibilità di scoprire in esclusiva alcuni dei prodotti più interessanti, in vendita a cifre ridottissime. Questo è il caso dell’ottimo realme C25Y, oggi disponibile all’acquisto con un esborso finale pari a soli 145 euro.

Chiaramente il prodotto viene commercializzato ad un prezzo basso, ma la scheda tecnica è altrettanto ridotta, in termini prestazionali. A conti fatti, presenta un display da 6,5 pollici di diagonale, affiancato da un processore Unisoc T618, con alle spalle 4GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore (il cui sensore principale raggiunge addirittura 50 megapixel), senza dimenticarsi dell’incredibile batteria da ben 5000mAh (la cui ricarica rapida si ferma a 18 watt) e della memoria interna da ben 128GB.

L’acquisto, come anticipato del resto, può essere completato solamente nei negozi fisici, non tramite il sito ufficiale o da altre parti in Italia.