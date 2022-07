Chi decide di installare sistemi integrati di accumulo negli impianti di produzione di energia elettrica dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, che funzionano utilizzando solo fonti di energia rinnovabile, può usufruire dell’esenzione fiscale.

Il bonus sulle Energie Rinnovabili è costituito dall’imposta sul credito calcolata sui costi sostenuti per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti di produzione elettrica che funzionano utilizzando solo fonti di energia rinnovabile.

Per poter richiedere il premio, devi soddisfare due requisiti:

Gli impianti di produzione devono essere gestiti solo ed esclusivamente da fonti di energia rinnovabile;

Le spese devono essere sostenute per beneficiare delle agevolazioni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.

Solo le persone fisiche possono presentare domanda di credito d’imposta. Il premio per le energie rinnovabili può basarsi sulla dotazione finanziaria complessiva 2022 pari a 3 milioni di euro.

Bonus Energie Rinnovabili: come presentare la domanda per riceverlo

La richiesta del Bonus Energie Rinnovabili sarà inviata telematicamente tramite il Portale dell’Agenzia delle Entrate. Nella domanda sarà necessario riportare le informazioni relative alle spese sostenute, inoltre bisognerà presentare i documenti necessari che provano tali spese.

Per quanto riguarda l’esborso del bonus, una volta chiusa la finestra temporale di presentazione delle domande, le risorse disponibili verranno ripartite tra le diverse pratiche presentate e approvate. Solo in questa fase i candidati potranno conoscere l’importo esatto del contributo.

Ma questo è solo uno dei tanti bonus che il governo ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini negli ultimi 2 anni, questo per far fronte ad un cambiamento climatico sempre più evidente: è necessaria infatti una riforma che modifichi l’attuale status quo per risolvere il problema dell’inquinamento.