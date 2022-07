I prezzi lanciati da Coop e Ipercoop sono sicuramente tra i più bassi degli ultimi mesi, gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di accedere a prodotti decisamente economici, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale degli sconti stessi.

La campagna promozionale che potete trovare descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile solo ed esclusivamente per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale o ad altre parti sul territorio. Gli sconti, inoltre, prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, con l’aggiunta diretta della variante no brand per la sola telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: quanti sconti assurdi solamente oggi

Ottime occasioni per risparmiare vi attendono in questi giorni da Coop e Ipercoop, fino al 13 luglio è prevista una campagna promozionale assolutamente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione con la quale potersi confrontare, nell’ottica di raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati.

Il focus è rivolto più che altro alla fascia intermedia della telefonia mobile, nello specifico parliamo comunque di Oppo A54s, in vendita a 169 euro, con l’aggiunta di Galaxy A32, Galaxy A03 ed anche Realmke C21, tutti disponibili a meno di 220 euro. Interessante è la proposta relativa al tablet di ultima generazione, stiamo parlando di Galaxy Tab A7, un’alternativa più che valida, disponibile a soli 199 euro.

Per i dettagli del volantino, consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa.