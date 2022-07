Comet è assolutamente spaventosa, la nuova campagna promozionale permette a tutti di spendere molto meno del previsto, con la capacità e possibilità di accedere a prodotti di alto livello, senza mai doversi minimamente preoccupare delle prestazioni effettivamente offerte.

Il volantino riparte da dove si era fermato, promettendo al consumatore finale un risparmio che difficilmente abbiamo visto altrove, ma anche la possibilità di avere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro di spesa effettivi.

Comet: offerte dal prezzo assicurato per tutti

I Comet Days disponibili fino al 7 luglio sono assolutamente molto interessanti, possono spingere gli utenti all’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra cui troviamo ad esempio smartphone in vendita a meno di 400 euro. Tra questi, sfogliando la selezione proposta da Comet, troviamo Galaxy S20 FE, in vendita a soli 369 euro, come anche Xiaomi 11 Lite 5G, in vendita a 269 euro, senza dimenticarsi di Galaxy A53, Galaxy A22, Motorola Edge 20 Lite, Motorola Moto E40 e similari.

Volgendo invece l’attenzione verso l’altro, l’occhio cade irrimediabilmente sui top di gamma più interessanti del momento, quali sono Motorola Razr 5G a 699 euro, oppure anche l’Oppo Find X5 Pro, in vendita a ben 1149 euro. Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che effettivamente vi attende nel periodo da Comet, se volete scoprire e conoscere da vicino la campagna promozionale, non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale.