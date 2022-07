Il nuovo volantino di casa Carrefour risulta essere pieno zeppo di occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire, raccoglie ottime soluzioni a prezzi decisamente più bassi del normale, garantendo un risparmio ben superiore alle aspettative.

La campagna promozionale convince tutti con una nuovissima serie di prezzi bassi e riduzioni, ma sopratutto con la piena disponibilità sull’intero territorio nazionale, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati ovunque, senza differenze o vincoli particolari.

Sconti assurdi sono disponibili solo su Amazon, ecco i codici che permettono di risparmiare al massimo, li trovate solo qui.

Carrefour: le offerte che nessuno si aspettava

Con il volantino Carrefour gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere cifre decisamente più basse del normale, anche sull’acquisto ad esempio di un Motorola Moto E20, disponibile a soli 99 euro (al posto dei 130 euro circa di listino).

Il modello in oggetto è chiaramente di fascia bassa anche in termini di specifiche tecniche, poiché parliamo comunque di un terminale che presenta 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (comunque espandibile), affiancati da un display da 6,5 pollici di diagonale (la cui risoluzione si ferma all’HD+), oppure un processore MediaTek dalle prestazioni più che adeguate alla situazione.

Il prodotto, come anticipato del resto, è acquistabile solamente nei negozi fisici, al momento in cui vi scriviamo non è possibile affidarsi al sito ufficiale. Le scorte, stando a quanto comunicato, non sono limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza del prodotto stesso. I dettagli sono disponibili solo online.