Caffè: un espresso al giorno toglie il medico di torno! Lo sapevate?

Lungo o corto, in vetro o in tazzina, macchiato o puro: non è il modo di servirlo che rende buono il caffè. L’espresso napoletano per eccellenza sta bene con tutto, soprattutto quando il sonno di lasciarci non ne vuol proprio sapere. Difatti, come ben sappiamo, grazie alla caffeina presente nella sua composizione, un buon espresso riesce a dare la giusta carica di cui si necessita per affrontare una lunga giornata di lavoro e perché no, anche di allungarci la vita.

Caffè: emersa la verità grazie allo studio della Southern Medical University di Guangzhou

Originario dell’Etiopia, dell’Egitto e di alcune regioni dell’Arabia, il caffè si è presto diffuso in Europa a partire dal 600, conquistando il mondo intero. I suoi chicchi sorgono su una pianta arbustiva appartenente alla famiglia delle Rubiacee, e più nel dettaglio all’Arabica e alla canefora, meglio nota come Robusta.

Un recente studio pubblicato sull’Annals of Internal Medicine, realizzato da dei ricercatori della Southern Medical University di Guangzhou, ha smontato ogni teoria sulla pericolosità del caffè smentito. Dopo ben 7 anni e circa 171.000 candidati presi in esame, è emerso che di tutti soggetti che bevevano in media 2-3 tazze di caffè al giorno e senza particolati patologie come quelle cardiovascolari o alcune forme di tumore.

L’obiettivo dello studio era quello di capire quanto la presenza di zucchero nel caffè influisse sui benefici apportati dalla nota bevanda.

I dati estratti dalla UK Biobank hanno mostrato come in totale nei 7 anni di ricerca siano morte 3177 persone, di cui 1725 per cancro e 628 per malattie cardiovascolari.

Confrontando chi consumava caffè non zuccherato con chi non consumava proprio caffè si è notato un rischio inferiore di mortalità rispetto ai non consumatori di caffè del ben 29% e un allungamento della vita.

I benefici del caffè derivano dalle sostanze presenti al suo interno dotate di diverse proprietà. Tra questi troviamo la capacità del caffè di stimolare il metabolismo, di ridurre le infiammazioni e di migliorare la sensibilità dell’insulina.

In conclusione, per rispondere alla domanda “il caffè allunga la vita”, la nostra risposta è si. Il caffè la allunga nei limiti del possibile, se ci si mantiene nelle 2-3 tazze di caffè giornaliere, senza quindi abusarne.