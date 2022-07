Continuano le sorprese in casa WhatsApp sul fronte degli aggiornamenti. Nelle ultime settimane la piattaforma di messaggistica ha presentato al pubblico una serie di novità molto interessanti, tra il lancio delle reaction e le nuove modalità per l’invio delle foto. Una ulteriore novità è in arrivo per la funzione delle videochiamate.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

Tenendo sempre fede all’obiettivo di superare le altre piazze virtuali di messaggistica, gli sviluppatori, anche in seguito alle richieste del pubblico, ampliano ancora di più le funzioni per gli utenti che desiderano effettuare videochiamate ad amici, parenti o colleghi di lavoro. A differenza del recente passato, con il nuovo upgrade di WhatsApp sarà possibile effettuare videochiamate con un massimo di 32 persone in contemporanea.

Il progetto di questo aggiornamento in casa WhatsApp nasce da lontano. La piattaforma di messaggistica per le impostazioni delle videochiamate si è ispirata chiaramente a ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, le piattaforme che durante la pandemia hanno accumulato un alto tasso di popolarità. Proprio ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet hanno accumulato grandi quantità di utenti in virtù delle loro funzioni per le riunioni a distanza, tra lo smart working e la didattica a distanza.

Il roll out di quest’aggiornamento dovrebbe essere completato nel giro di poche settimane sia su iPhone che su smartphone Android. In seguito a tale upgrade, inoltre, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre con prospettive per il futuro a breve termine. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.