Unieuro è assolutamente impareggiabile con gli sconti ed i prezzi più bassi dell’anno, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prodotti a prezzi scontatissimi, senza dover minimamente rinunciare alla qualità.

Il risparmio è importante sull’acquisto dei migliori dispositivi in commercio, anche nel momento in cui si volesse richiedere la consegna direttamente al proprio domicilio. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà tramite il sito ufficiale, e la spedizione sarà sempre gratis per una spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro: le offerte sono assurde

Da Unieuro è già tempo di Black Friday, la campagna promozionale del periodo, che ricordiamo sarà valida fino al 10 luglio, permette a tutti di godere di sconti veramente interessanti. In primis, infatti, notiamo la possibilità di comprare ciò che si vuole (su una selezione di prodotti), ed al superamento dei 299 euro, si avrà diritto ad uno sconto fisso del 18,04%. In parallelo, coloro che supereranno la suddetta soglia, ed allo stesso tempo sceglieranno grandi o piccoli elettrodomestici, potranno avere in cambio uno sconto del 30% del valore finale dell’ordine.

Osservando invece da vicino gli smartphone in promozione, notiamo la presenza di Xiaomi Redmi Note 10S a 189 euro, Galaxy A52 a 249 euro, Galaxy S22 Ultra 5G a 999 euro, Galaxy A53 a 379 euro, Xiaomi Redmi 10C a 159 euro, Xiaomi 11T Pro a 399 euro, Realme 9i a 189 euro, Realme GT Neo 2 a 399 euro, ma anche Oppo Reno6 a 359 euro e similari. Il volantino nel dettaglio lo potete trovare elencato qui.