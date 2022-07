TIM risponde ad Iliad. Il provider italiano non vuole essere da meno rispetto al gestore francese in questa stagione estiva nel campo della telefonia mobile. I clienti che decidono di attivare una promozione con TIM potranno scegliere tra diverse soluzioni di ampio vantaggio.

TIM, due offerte low cost per l’inizio dell’estate

Anche per il mese di giugno, una tariffa da non perdere è la Gold Pro. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un ticket di 70 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della tariffa è pari a 7,99 euro.

Insieme alla Gold Pro, una ricaricabile molto vantaggiosa per i clienti di TIM è la Steel Pro. In questa circostanza gli utenti riceveranno consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo è pari a 6,99 euro.