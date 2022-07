Il mese scorso, Samsung ha lanciato il primo beta test di One UI Watch per Galaxy Watch4. Fino ad allora, il software era stato utilizzato solo per testare le imminenti versioni dell’interfaccia utente One per gli smartphone e i pieghevoli di fascia alta dell’azienda. Un’interfaccia utente 4.5 sarà un aggiornamento sostanziale per il Galaxy Watch4, portando la versione sottostante di Wear OS fino alla 3.5 e introducendo diversi nuovi quadranti e funzionalità. Dopo aver rilasciato due build beta per lo smartwatch il mese scorso, Samsung ha iniziato a luglio con la terza build beta One UI 4.5.

Un’interfaccia utente 4.5 beta 3 per Galaxy Watch4 risolve vari difetti scoperti nelle versioni precedenti. Ciò include la risoluzione di un problema dell’interfaccia utente del sistema causato dalla pressione del pulsante Home durante la navigazione in un elenco e dalla risoluzione dell’impossibilità di ripristinare i backup Tile. Anche la sensibilità al tocco e il consumo energetico sono stati ottimizzati, forse a vantaggio dei consumatori.

Galaxy Watch4, l’update in beta è disponibile

Se non hai familiarità con le modifiche in One 4.5, puoi guardare gli screenshot ‘ufficiali’ dell’aggiornamento che il leaker Evan Blass ha recentemente fornito. Utilizzando l’app Galaxy Wearable sul tuo smartphone, puoi installare la versione beta corrente con la versione firmware ZVFA. Avvia l’app e vai su Galaxy Watch4 > Impostazioni Watch4 > Aggiornamento software dell’orologio. Attendi che il telefono ottenga il firmware beta dopo aver toccato Scarica e installa. Una volta scaricato il file, premi nuovamente Installa per continuare il processo di installazione. Per garantire la compatibilità, aggiorna il plug-in Galaxy Watch4 alla versione beta più recente.

Samsung non ammette più nuovi membri al programma beta di One UI 4.5, quindi se ti sei perso la beta, dovrai aspettare fino al rilascio stabile o che si aprano più posti.