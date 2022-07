Prodotti ritirati: le famose salse per condimenti non si potranno più mangiare

Se qualche giorno fa i ritiri coinvolgevano l’alimento perfetto per la dieta, nonché i semi di chia, ora l’attenzione del Ministero della Salute si sposta su un prodotto totalmente opposto alla dieta, ovvero le salse per i condimenti. Per quale ragione queste ultime sono finite nell’elenco dei prodotti ritirati?

Prodotti ritirati: a spasso tra le rimozioni della settimana

Come dicevamo, la scorsa settimana sono stati rimossi i seguenti lotti di semi di chia:

Marchio OHI VITA , Semi di chia – biologico, prodotto da VeGè Retail S.r.l., lotto 09/06/23, scadenza 09/06/23, peso 200 grammi;

, Semi di chia – biologico, prodotto da VeGè Retail S.r.l., lotto 09/06/23, scadenza 09/06/23, peso 200 grammi; Iper , Semi di chia, prodotto da Iper S.p.A., lotto 06/05/23 – 13/03/23 – 03/02/23, scadenza 06/05/23 – 13/03/23 – 03/02/23, peso 250 grammi;

, Semi di chia, prodotto da Iper S.p.A., lotto 06/05/23 – 13/03/23 – 03/02/23, scadenza 06/05/23 – 13/03/23 – 03/02/23, peso 250 grammi; DECO ’ – BIO, Semi di chia da Agricoltura Biologica, prodotto da Deco’ Italia S.c.a.r.l., lotto 30/04/23 – 02/06/23 – 16/06/23, scadenza 30/04/23 – 02/06/23 – 16/06/23, peso 250 grammi;

’ – BIO, Semi di chia da Agricoltura Biologica, prodotto da Deco’ Italia S.c.a.r.l., lotto 30/04/23 – 02/06/23 – 16/06/23, scadenza 30/04/23 – 02/06/23 – 16/06/23, peso 250 grammi; Carrefour , Semi di chia, prodotto da GS S.p.A., lotto 16/04/23 – 04/03/23 – 27/01/23, scadenza 16/04/23 – 04/03/23 – 27/01/23, peso 250 grammi;

, Semi di chia, prodotto da GS S.p.A., lotto 16/04/23 – 04/03/23 – 27/01/23, scadenza 16/04/23 – 04/03/23 – 27/01/23, peso 250 grammi; DBT , Semi di chia, prodotto da PEDON S.P.A, lotto 24/04/23 – 07/04/23 – 26/02/23 – 08/01/23, scadenza 24/04/23 – 07/04/23 – 26/02/23 – 08/01/23, preso 250 grammi;

, Semi di chia, prodotto da PEDON S.P.A, lotto 24/04/23 – 07/04/23 – 26/02/23 – 08/01/23, scadenza 24/04/23 – 07/04/23 – 26/02/23 – 08/01/23, preso 250 grammi; I Naturali , Semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 03/03/23, scadenza 03/03/23, peso 250 grammi;

, Semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 03/03/23, scadenza 03/03/23, peso 250 grammi; I Biologici, Semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 08/05/23, scadenza 08/05/23, peso 250 grammi.

Ancora semi di chia

Marchio Happy Harvest , Mix Insalata alla Mediterranea – Misto di semi con pomodori secchi e semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da ALDI S.r.l, lotto 12/01/23 – 27/08/22 – 05/10/22 – 24/11/22 – 10/03/23 – 28/04/23, peso 140 grammi;

, Mix Insalata alla Mediterranea – Misto di semi con pomodori secchi e semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da ALDI S.r.l, lotto 12/01/23 – 27/08/22 – 05/10/22 – 24/11/22 – 10/03/23 – 28/04/23, peso 140 grammi; Happy Harvest , Mix Colazione – Misto di semi con bacche di goji e semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da ALDI S.r.l, lotto 16/12/22 – 12/01/23 – 05/10/22 – 04/10/22 – 24/11/22 – 10/03/23 – 09/03/23 – 27/04/23, scadenza (tempo minimo conservazione) 16/12/22 – 12/01/23 – 05/10/22 – 04/10/22 – 24/11/22 – 10/03/23 – 09/03/23 – 27/04/23, peso 140 grammi;

, Mix Colazione – Misto di semi con bacche di goji e semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da ALDI S.r.l, lotto 16/12/22 – 12/01/23 – 05/10/22 – 04/10/22 – 24/11/22 – 10/03/23 – 09/03/23 – 27/04/23, scadenza (tempo minimo conservazione) 16/12/22 – 12/01/23 – 05/10/22 – 04/10/22 – 24/11/22 – 10/03/23 – 09/03/23 – 27/04/23, peso 140 grammi; CUCINA E SAPORI , SEMI DI CHIA (Salvia Hispanica), prodotto da MD S.P.A., scadenza 11/06/23, lotto 11/06/23, peso 250 grammi;

, SEMI DI CHIA (Salvia Hispanica), prodotto da MD S.P.A., scadenza 11/06/23, lotto 11/06/23, peso 250 grammi; DBT , SEMI DI CHIA (Salvia Hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 19/06/23, scadenza 19/06/2023, peso 250 grammi;

, SEMI DI CHIA (Salvia Hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 19/06/23, scadenza 19/06/2023, peso 250 grammi; Marchio DBT , SEMI DI CHIA (Salvia Hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 18/06/23, scadenza 18/06/2023, peso 150 grammi;

, SEMI DI CHIA (Salvia Hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 18/06/23, scadenza 18/06/2023, peso 150 grammi; NoiVoi, Semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da Consorzio C3, lotto 07/05/23, scadenza 07/05/23, peso 250 grammi.

Attualmente parlando, i nuovi alimenti coinvolti sono il Pestato ai friarielli venduto in vasi singoli da 580 grammi con il numero di lotto 313/19A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025 e il Pestato ai carciofi in commercio in vasi singoli da 570 grammi con il numero di lotto 318/20A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025.