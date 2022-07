Solo l’altro giorno vi abbiamo parlato in un precedente articolo dell’arrivo sul mercato del nuovo OnePlus 10T. A quanto pare, però, arriverà molto presto un altro dispositivo con il nome di OnePlus 10RT. Stando a quanto è emerso in queste ore, lo smartphone ha da poco ricevuto la certificazione BIS.

OnePlus 10RT, nuovo smartphone in arrivo: ottenuta la certificazione BIS

Stando a quanto è emerso in queste ore un nuovo smartphone a marchio OnePlus sarà annunciato ufficialmente, almeno per il mercato indiano. Come già accennato, si tratta del prossimo OnePlus 10RT. Quest’ultimo sembra che abbia ricevuto da poco la certificazione BIS. Su questa certificazione lo smartphone è stato registrato con il numero di modello CPH2413.

I precedenti rumors segnalavano il OnePlus 10T come ultimo flagship dell’azienda per quest’anno, ma è evidente che le cose non stanno così. In queste ore sono poi emerse in rete alcune indiscrezioni riguardanti le presunte specifiche tecniche. Secondo quanto è emerso, il nuovo OnePlus 10RT vanterà un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

A bordo dello smartphone ci sarà il sistema operativo Android 12 con l’interfaccia utente OxygenOS in versione 12. Il comparto fotografico includerà invece una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera per i selfie sarà invece da 16 MP. Infine, sappiamo che saranno disponibili diversi tagli di memoria comprendenti fino a ben 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno.