Fughe di notizie e voci sull’imminente telefono di punta di Motorola sono emerse per la prima volta all’inizio di quest’anno, ma da allora sono state scarse. Una nuova fuga di notizie, per gentile concessione di Motorola, sta tentando di generare entusiasmo per il prossimo telefono premium.

Il futuro telefono Android di punta di Motorola avrà specifiche della fotocamera mai viste prima. L’azienda cinese si è rivolta a Weibo per rivelare alcune specifiche della fotocamera per il suo prossimo flagship, il Moto X30 Pro. Il modulo fotocamera del Moto X30 Pro avrà tre lunghezze focali: un obiettivo principale da 35 mm, un obiettivo da ritratto da 50 mm e un teleobiettivo da 85 mm.

Questo potrebbe essere il Motorola Frontier, menzionato nelle fughe di notizie all’inizio di quest’anno e si dice che sia alimentato da una CPU Snapdragon 8+ Gen 1. Queste specifiche della fotocamera sono diverse da tutto ciò che abbiamo visto prima nei migliori telefoni Android. Mettere una configurazione a tripla o quad-camera sul retro di un telefono con obiettivi grandangolari, teleobiettivi (o macro) e ultrawide è diventata la norma. Motorola si sta chiaramente allontanando da quel campo.

Inoltre, il Moto X30 Pro può sfoggiare un sensore della fotocamera di grandi dimensioni da abbinare alle sue lunghezze focali insolite. Secondo una perdita di febbraio, il Motorola Frontier conterrebbe un sensore Isocell HP1 da 200 MP di Samsung. Il nuovo teaser sottolinea l’obiettivo di Motorola di discostarsi dal modulo fotocamera standard utilizzato su molti dei più grandi telefoni Android per la fotografia, come la serie Google Pixel 6 e i telefoni Samsung Galaxy S22.

Motorola ha dichiarato che un nuovo telefono con una fotocamera da 200 MP sarà presentato a luglio, quindi non dovremo aspettare molto per vedere come il Moto X30 Pro o Frontier si confronta con la concorrenza.