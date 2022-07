Le autorità di Roma hanno imposto nuove regole per i monopattini elettrici, come la limitazione dell’uso agli adulti con carta d’identità, dopo una serie di incidenti in tutta la città.

Il mercato del noleggio degli e-scooter è esploso negli ultimi anni, con 14.500 monopattini e scooter attualmente disponibili nella capitale italiana, forniti da sette società autorizzate.

Le autorità si stanno muovendo per reprimere la situazione, comprese le persone che viaggiano sui marciapiedi e talvolta con più di una persona a bordo.

Diciassette persone sono state uccise in Italia negli ultimi due anni dopo incidenti che hanno coinvolto scooter elettrici, secondo l’associazione per la tutela dei consumatori Codacons.

Il capo, Carlo Rienzi, ha descritto Roma il mese scorso come “un selvaggio west, con gli scooter che vanno dove non dovrebbero, spesso con due persone a bordo, infrangendo il limite di velocità”.

La polizia di Roma afferma di registrare una media di 15 incidenti al mese, secondo l’Afp.

Le nuove regole prevedono la limitazione dell’uso dei monopattini elettrici agli adulti con documento d’identità e la limitazione a tre operatori in città.

Nuove regole da rispettare

Ci saranno anche restrizioni ai parcheggi, una mossa anticipata dalla compagnia statunitense Bird, che ha recentemente annunciato che i suoi scooter in centro città potranno essere lasciati solo in aree designate.

Il limite di velocità sarà inoltre ridotto da 25 km/h e a 20 su strada e sei nelle aree pedonali. Il progetto di regolamento, che dovrebbe entrare in vigore nel gennaio 2023, ha soddisfatto molti cittadini.

“Passano a destra, a sinistra, si incastrano davanti alle macchine e rischiano di essere schiacciati”, racconta Paolo Facioni, autista di autobus. I residenti si lamentano anche del fatto che gli scooter vengono scaricati a casaccio su marciapiedi stretti, bloccando l’accesso a carrozzine e sedie a rotelle.

Per chi utilizza i monopattini, invece, sono state sollevate preoccupazioni, in particolare sui limiti di velocità ridotti.

L’annuncio arriva nello stesso mese in cui un turista statunitense ha causato danni per 25.000 euro dopo aver lanciato il suo monopattino elettrico giù per Piazza di Spagna a Roma.

L’incidente è stato filmato da un passante e la polizia ha poi raggiunto la 28enne e multata lei e un compagno maschio di 29 anni, che aveva portato il suo scooter elettrico giù per i gradini di marmo del 18° secolo, 400 euro ciascuno.