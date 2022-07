Meta ha ufficialmente confermato che il suo programma Novi sarebbe terminato il 1 settembre. Novi è un’azienda di trasferimento di denaro che utilizza il proprio portafoglio digitale di criptovaluta. Novi in ​​precedenza forniva servizi di trasferimento utilizzando il portafoglio digitale bitcoin di Meta. Incorpora la tecnologia Novi nel Metaverse e in altri prodotti. In passato, il Congresso degli Stati Uniti ha preso di mira l’iniziativa sulla criptovaluta di Meta. La società sta finalmente prendendo la rischiosa decisione di terminare il resto del progetto.

Secondo un rappresentante di Meta, l’azienda intende sfruttare la tecnologia di Novi nei prodotti futuri, come il proprio progetto di metaverso. Secondo Meta, sia l’app Novi che Novi su WhatsApp verranno interrotte. Gli utenti non potranno più contribuire con fondi ai propri conti dopo il 21 luglio. Si consiglia agli utenti di ritirare il proprio saldo il prima possibile. Gli utenti non saranno in grado di visualizzare la cronologia delle transazioni o altri dati al termine del periodo di test.

Meta sta chiudendo il suo progetto di criptovaluta

‘Abbiamo investito anni sulla blockchain, stabilendo capacità per Meta come azienda e rilasciando nuovi prodotti come le collezioni digitali’, ha affermato Meta in una nota. ‘Prevediamo di vedere di più nel dominio web3 poiché siamo abbastanza fiduciosi che queste tecnologie possano aggiungere valore ai consumatori e alle aziende nel metaverso’.

Novi, anziché il nuovo token Diem precedentemente supportato da Meta, utilizza la stablecoin USDP di Paxos Trust Co. per consentire agli utenti di wallet nelle aree degli Stati Uniti e del Guatemala di fare trading. Coinbase Global Inc. ha il compito di salvaguardare questi contanti. Durante la sua audizione al Congresso nel 2019, Zuckerberg ha tentato di calmare le preoccupazioni affermando che l’attività ha lanciato Libra senza autorità di regolamentazione.

Le ambizioni di Meta per Novi stanno attualmente diminuendo, così come l’ascesa del mercato delle criptovalute. Inoltre, attori importanti come Celsius Network e Three Arrows Capital stanno riscontrando problemi finanziari.