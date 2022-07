Sono numerosi gli italiani che anche in questa stagione estiva decideranno di affidarsi allo soluzione dello streaming IPTV. Al netto dell’assenza della Serie A, il cosiddetto pezzotto rappresenta una piattaforma molto vantaggiosa per chi vuole accedere ai contenuti di serie tv e film su Netflix, Amazon o Disney+.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis delle pay tv

Lo streaming illegale, infatti, non è soltanto legato alle principali piattaforme per lo sport, ma è anche utile per chi desidera i più interessanti contenuti nel campo dell’intrattenimento.

Le sanzioni per gli utenti restano però molto alte e da evitare. Tutti coloro che scelgono di affidarsi ad un ticket per la visione dello streaming illegale possono incorrere in una sanzione, il cui valore massimo è di circa 30mila euro. Previste anche una serie di conseguenze più gravi: ad esempio, per le recidive è predisposta la reclusione sino a tre anni per i casi di recidiva.

Gli utenti devono poi guardarsi bene le spalle anche da quelle che potrebbero essere le possibili truffe. In rete, su Telegram come su WhatsApp, molti hacker promuovono finti pacchetti per lo streaming IPTV senza corrispondere alcun servizio in cambio.

Il pezzotto e il sistema IPTV dello lo streaming irregolare spesso sono legati anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.