Instagram sta valutando la possibilità di aggiornare la modalità di visualizzazione dei video condivisi degli utenti. La piattaforma sembrerebbe intenzionata a trasformare le clip condivise dagli utenti in Reels condivisibili da follower e non.

Il colosso punta ancora sui Reels al fine di tenere testa ai rivali. Attualmente la nuova funzione si trova ancora in fase di test, quindi soltanto una piccola parte di iscritti avrà la possibilità di provare l’aggiornamento. Nelle prossime settimane potrebbe comunque essere disponibile per tutti gli utenti!

Instagram dice addio ai classici video: saranno trasformati in Reels!

A fornire i dettagli sulla funzionalità ideata da Instagram è l’esperto Matt Navarra che, tramite un tweet condiviso in questi ultimi giorni, riferisce che la novità avrà risultati differenti sui profili privati e pubblici. Infatti, gli utenti con account pubblici potranno condividere video che saranno automaticamente trasformati in Reels.

Follower e non potranno utilizzare l’audio della clip per registrare i loro filmati consentendo la diffusione su larga scala del contenuto. In caso di account privati, la stessa possibilità sarà offerta soltanto ai follower dell’utente che avrà condiviso il video.

Accedendo alle impostazioni dall’app sarà comunque possibile impedire agli altri utenti di utilizzare le proprie clip per creare dei remix. Ognuno avrà quindi modo di scegliere e personalizzare il proprio profilo.

Instagram non ha ancora rilasciato la sua funzionalità, che si trova momentaneamente in fase di test. Dunque, soltanto prossimamente la piattaforma potrebbe decidere di rilasciare un aggiornamento tramite il quale consentirà indistintamente a tutti gli utenti di sfruttare la novità.