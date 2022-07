Iliad guarda con particolare interesse ai nuovi clienti in questa stagione estiva. Il gestore francese è ancora una volta al centro del mercato della telefonia, grazie ad alcune promozioni molto vantaggiose.

La tariffa più conveniente per i clienti che scelgono di attivare una SIM con Iliad è, almeno in questo momento, la Flash 100. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet.

Iliad, le migliori offerte dopo la Flash 100

La Flash 100 rappresenta solo una delle proposte di Iliad per gli utenti. I clienti che decidono di attivare una promozione con il gestore francese potranno contare su altre due opzioni come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha sostituto oramai da tempo la Giga 50 nei listini ufficiali di Iliad. Il costo di questa promozione è sempre di 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti potranno accedere ad un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per internet. Previsti anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero. La quota per il roaming è compresa tra gli 80 Giga per la navigazione standard.

La seconda promozione da non perdere per i clienti di Iliad è la Giga 40. La tariffa in questo caso prevede un prezzo di 6,99 euro ogni mese. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.