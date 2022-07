Iliad: le tre offerte migliori fino a 300GB e una nuova multa clamorosa

Nessuno potrebbe battere Iliad in questo momento visto il calibro delle offerte disponibili. Parliamo infatti di un gestore davvero eclettico visto che è stato in grado di lanciare anche la telefonia mobile in tempi brevissimi seppur con qualche ritardo rispetto alle dichiarazioni iniziali.

Momento però, per quanto riguarda la fibra, ci sono stati dei problemi sollevati direttamente dall’antitrust, il quale avrebbe elevato una multa per poca trasparenza nei confronti di Iliad. La situazione sembrerebbe essersi riproposta proprio un mese fa, con il gestore italiano che avrebbe ricevuto una nuova sanzione dal noto ente. In questo caso la multa sarebbe da 1,2 milioni di euro e sarebbe arrivata per via della poca trasparenza riguardante la connessione 5G. Sembrerebbe dunque un vero e proprio accanimento contro Iliad, che però continua imperterrita con le sue offerte migliori.

Iliad lancia le sue offerte migliori anche per quanto riguarda il mese di luglio, si arriva a 300 giga

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono attualmente tre offerte molto diverse tra loro ma che incarnano lo stesso obiettivo, ovvero quello di battere la concorrenza. Basta la semplice promozione da 7,99 € al mese con tutto incluso, la quale ricordiamo è di nuovo disponibile. Si tratta di una promo che permette di avere 100 giga con la connessione 5G in regalo e anche i minuti ed SMS verso tutti senza limiti.

Segue poi la promo solo dati con il 4G con 300 giga disponibili ogni mese a 13,99 € per sempre. Cucine e con la fibra che costa dai 15,99 al mese ai 23,99 al mese in base a se siete clienti del gestore o meno.