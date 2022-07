Un elenco shock di smartphone a prezzi veramente concorrenziali attende gli utenti che vogliono recarsi in ogni negozio sparso per il territorio nazionale di proprietà di alcuni soci di Euronics, ottenendo in cambio un risparmio che difficilmente è visibile altrove in Italia.

Il volantino convince con una lunghissima serie di sconti molto speciali, i suoi prezzi sono concorrenziali e permettono di risparmiare al massimo. L’unica cosa da tenere bene a mente, riguarda comunque la necessità di recarsi personalmente in uno dei punti vendita indicati, non sarà possibile ottenere gli stessi risultati ovunque in Italia.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, li avete a questo indirizzo gratis.

Euronics: grandissime offerte per tutti

Fino al 7 luglio Euronics ha ufficialmente lanciato gli Star Days, una campagna promozionale disponibile solamente nei negozi Euronics Nova, con tantissimi sconti da non perdere assolutamente di vista. Il primo modello di smartphone che incrociamo, è molto economico, stiamo parlando di Realme C21, oggi disponibile all’acquisto a soli 99 euro.

Non mancano chiaramente i migliori top di gamma, come ad esempio Galaxy Z Flip3, il cui prezzo è di 649 euro, senza dimenticarsi di soluzioni più economiche, quali possono essere Honor X7 e Honor X8, Honor Magic 4 Lite, Oppo A16, Oppo A54s, Oppo Reno8 Lite e similari, tutte in vendita a meno di 400 euro. Ottima è anche la soluzione dei prodotti Realme, i modelli inclusi vanno difatti a toccare Realme 9i, Realme C35, Realme 9 Pro, Realme C31, Realme C25Y e similari.

I dettagli del volantino sono comunque raccolti a questo indirizzo.