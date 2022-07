Cupra ha lanciato una versione speciale della Formentor, ma ha deciso di produrre solo 999 unità.

CUPRA Formentor è una delle auto più apprezzate dagli appassionati di auto: sterzo progressivo, cambio rapido e la sicurezza della trazione integrale abbinata all’iconico cinque cilindri TSI da 2,5 litri, che eroga 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia rendono questa auto una delle migliori sul mercato al momento.

Il questa versione il design della CUPRA Formentor VZ5 è stato revisionato dopo l’aggiunta dell’edizione limitata VZ5 Taiga Grey. Il Taiga Grey, è un colore unico progettato specificamente per questo veicolo speciale e limitato a sole 999 unità. Il colore esterno è abbinato a un interno specifico: grafica progressiva in Dinamica Black, traforata con un supporto in rame arrotondato in sedili in pelle “Nappa” marrone.

Ogni CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey includerà il numero del veicolo inciso a laser sul pannello della porta con un effetto ombrato, evidenziando l’esclusività del veicolo e segnando il suo posto nella storia del marchio.

Inoltre è stata implementata la luce a LED Matrix, ora un equipaggiamento standard che offre una tecnologia all’avanguardia: illuminazione più brillante, più intelligente e altamente efficiente.

Come funziona questa nuova tecnologia

In combinazione con la fotocamera frontale dell’auto, il sistema Matrix LED può regolare dinamicamente la distribuzione della luce. La combinazione di fari a LED e illuminazione automatica consente anche di guidare con gli abbaglianti sempre accesi, dato che questo sistema non abbaglierà gli altri guidatori durante la guida. Il sistema contribuisce così a una maggiore sicurezza sulla strada.

Questa tecnologia di illuminazione avanzata è ora disponibile come opzione anche per CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer e CUPRA Formentor.

La Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey arriverà con il motore turbo da 2,5 litri con 390 CV e 480 Nm di coppia. Il modello speciale, limitato a 999 unità, è disponibile a un prezzo a partire da 70.605 euro. Si tratta quindi di circa 5.400 euro in più rispetto alla versione base.