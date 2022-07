CoopVoce distrugge Vodafone: le offerte in regalo con 100GB in 5G

Tra tutti i gestori disponibili attualmente, si stanno ritagliando tanto spazio i provider virtuali, i quali all’interno delle loro offerte e mettono davvero di tutto. Uno dei principali pionieri secondo questo aspetto è CoopVoce.

Il principale target del gestore è quello di conferire agli utenti la possibilità di avere tutto senza tralasciare poi quello che è il prezzo finale che attualmente risulta uno dei migliori in tutte e tre le promo disponibili.

Proprio qui in basso potete trovare tutte le offerte migliori del gestore, quelle che in realtà erano disponibili già da prima di Natale. L’obiettivo è quello di perseverare nel tempo, creando una vera e propria nicchia di utenti che possono esportare la grande qualità di questa linea, la quale infatti regala anche 20 € di credito residuo. Tale omaggio sarà riconosciuto a coloro che sottoscriveranno la promozione da 100 giga, quella che costa solo 8,90 € al mese per sempre.

CoopVoce si supera lasciando ancora disponibili le sue migliori promo EVO fino a 100GB

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS