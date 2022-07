I prezzi lanciati da Comet in questi giorni sono assolutamente i migliori del mese, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni molto interessanti, con prodotti scontati a cifre praticamente mai viste prima.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente sotto molteplici punti di vista, i prezzi sono bassi non solo nei negozi in Italia, ma anche direttamente online sul sito ufficiale, dove possiamo trovare anche la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui comunque l’ordine dovesse superare i 49 euro di spesa effettivi.

Comet: offerte dai prezzi mai visti prima

Fino al 7 luglio 2022 è tempo di Comet Days, gli utenti possono approcciarsi ad un volantino infarcito di sconti assurdi con prezzi mai visti prima d’ora, e dal risparmio praticamente assicurato. In prima pagina, ad esempio, troviamo la possibilità di mettere le mani su Xiaomi 11 Lite 5G NE, uno smartphone decisamente interessante, impreziosito da alcune specifiche decisamente recenti, in vendita a soli 269 euro.

Approfondendone la conoscenza, scopriamo una selezione immensa di sconti da non perdere assolutamente, quali possono toccare Galaxy S20 FE, disponibile a 369 euro, Motorola Razr 5G a 699 euro, Motorola Edge 20 Lite a 249 euro, Motorola Moto E40 a 139 euro, Galaxy A53 a 359 euro, Galaxy A22 a 169 euro, Galaxy A03s a 129 euro, senza dimenticarsi di Oppo Find X5 Pro, il top assoluto a 1149 euro, oppure anche Oppo Find X5 Lite a 449 euro e Find X5 a 849 euro.

Le occasiono sono davvero tantissime, il consiglio che vi possiamo dare è di approfondire la conoscenza della campagna recandovi qui.