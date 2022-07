Le offerte del volantino Bennet portano i prezzi a livelli mai visti prima d’ora, la campagna promozionale rispecchia alla perfezione le aspettative dei consumatori italiani, con un risparmio ben importante rispetto al passato, o a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Spendere poco con Bennet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, gli sconti permettono a tutti di raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, con un risparmio importante anche sull’acquisto dei top di gamma. Il volantino è conveniente anche in termini di disponibilità territoriale, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi.

Bennet: grandi offerte per tutti

Ottimi sconti per tutti in casa Bennet, il volantino raccoglie alcune offerte molto interessanti, sebbene comunque l’attenzione sia stata principalmente posta verso prodotti relativamente economici, in vendita a meno di 300 euro.

Il modello più performante fra tutti è sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto a soli 299 euro, per scendere poi verso galaxy A32 a soli 179 euro, oppure un buonissimo Vivo Y21 a 99 euro.

Tutti questi prodotti vengono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, come ad esempio no brand, che prevede quindi un aggiornamento tempestivo dal punto di vista software, ed anche la solita garanzia della durata di 24 mesi, con validità a partire dalla data d’acquisto effettiva.

Se volete un aggiornamento in merito all’ottimo volantino di casa Bennet, non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate qui.