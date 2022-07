Batterie agli ioni di litio addio rischio incendio, ecco la scoperta di Leclanche

Il produttore svizzero di batterie Leclanché afferma di aver raggiunto una svolta nella sicurezza delle sue batterie agli ioni di litio senza compromettere le prestazioni delle celle. Aggiungendo uno speciale additivo alla composizione della formula, l’azienda afferma che il rischio di incendio è stato ridotto di quasi l’80%.

Questa scoperta è stata confermata dal laboratorio di test esterno Intertek Germany in una serie di test con la cella da 60 Ah di Leclanché. La società afferma che, nonostante la perforazione delle celle di prova con il conseguente cortocircuito interno, hanno mostrato un rischio di incendio molto inferiore rispetto a celle identiche senza additivi ignifughi. Le nuove celle dovrebbero essere disponibili per la produzione a partire dal primo trimestre del 2023.

Le celle della batteria Leclanché sono prodotte utilizzando un processo di produzione proprietario a Willstätt, in Germania. Per la produzione dell’elettrolita, l’azienda utilizza un processo a base d’acqua anziché solventi organici come l’NMP. Ciò comporta un impatto ambientale notevolmente inferiore e minori emissioni di CO2. Leclanché afferma che il processo si è dimostrato efficace nella produzione commerciale negli ultimi dieci anni.

Una scoperta che potrebbe rivoluzionare questo settore

Secondo Leclanché, le celle devono essere di grande importanza per gli utenti dei mercati ferroviari, dei camion e degli autobus, date le preoccupazioni delle aziende sul rischio di incendio a bordo dei veicoli.

Pierre Blanc, Chief Technology Officer di Leclanché, aggiunge: “La maggior parte degli sforzi, fino ad ora, ha un impatto negativo sulle prestazioni o sulla longevità delle celle. Leclanché è stata in grado di sviluppare una batterioa agli ioni di litio ad alte prestazioni e ad alta densità di energia che presenta elevate caratteristiche di sicurezza senza alcun impatto negativo sulle prestazioni o sulla longevità. “

Nel giugno dello scorso anno, Leclanché ha annunciato di stare sviluppando una nuova generazione di moduli per il trasporto elettronico ad alta intensità energetica su strade, ferrovie e anche sull’acqua.