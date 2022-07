Aumenti Benzina: la situazione in Italia e in Europa è sempre più spaventosa

Per un mese possiamo stare tranquilli, perché fino al 2 Agosto lo sconto sui prezzi delle accise statali rimarrà attivo. Questo varrà (anche) per il metano, salito di prezzo seppur “conveniente” rispetto agli altri carburanti. Tuttavia in Italia e in gran parte dell’Europa i costi rimangono altissimi, superando quelli raccolti durante la crisi storica degli anni ’70. Come si evolverà la situazione “aumenti benzina“?

Ad oggi siamo vicini ai 2 euro per litro sia per la benzina, sia per il diesel. Si parla di aumenti del 40% e del 52% per il diesel. La media italiana di questo mese della benzina è di 2,044 €/litro, mentre il diesel 2,011 €/litro.

Ad ogni modo “consoliamoci” (si fa per dire) perché in Europa gli altri stati vedono dei prezzi anche peggiori. Basti pensare a Grecia e Spagna o al Nord Europa.

Aumenti Benzina: la situazione in Italia

Città Prezzo Benzina più conveniente Prezzo Diesel più conveniente L’Aquila 2,034 €/litro Q8 1,934 €/litro Q8 Potenza 2,079 €/litro IP 2,009 €/litro IP Catanzaro 2,046 €/litro IP 1,976 €/litro IP Napoli 1,959 €/litro IP 1,939 €/litro Esso Bologna 1,999 €/litro Q8 1,989 €/litro IP e Q8 Trieste 2,059 €/litro IP 2,039 €/litro Q8 Roma 1,979 €/litro IP 1,949 €/litro IP e Esso Genova 2,07 €/litro IP e Eni 1,994 €/litro Eni Milano 1,989 €/litro Esso 1,999 €/litro Q8 Ancona 1,979 €/litro Tamoil 1,899 €/litro Q8 Campobasso 2,029 €/litro Esso 1,999 €/litro Esso Torino 1,998 €/litro IP 1,979 €/litro IP e Q8 Bari 2,009 €/litro IP 1,999 €/litro Q8 Cagliari 2,024 €/litro Eni 1,989 €/litro Q8 Palermo 2,049 €/litro IP 1,994 €/litro Q8 Firenze 1,999 €/litro Q8 1,994 €/litro Q8 Trento 2,029 €/litro Q8 1,999 €/litro IP e Q8 Perugia 2,039 €/litro IP e Tamoil 1,998 €/litro Q8 Aosta 2,039 €/litro Tamoil 1,999 €/litro Tamoil Venezia 2,019 €/litro Q8 1,999 €/litro IP e Tamoil

La situazione estesa all’Europa