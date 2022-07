Passare a WindTre da Iliad o MVNO conviene grazie alle offerte del pacchetto GO, disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese. Procedendo con il trasferimento del numero da uno degli operatori selezionati è possibile scegliere tra ben quattro tariffe differenti, tra le quali si dimostra particolarmente economica la WindTre GO 150 Flash + Digital.

L’offerta è disponibile in versione Easy Pay, quindi con addebito automatico del costo di rinnovo su carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti che desiderano ottenere delle offerte con addebito su credito residuo potranno comunque optare per l’offerta GO 100 Special + Digital.

Passa a WindTre e attiva l’offerta con 150 GB a meno di 9,00 euro al mese!

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è online a un costo di 8,99 euro al mese ma la sua attivazione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

L’offerta permette di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

Sono inclusi nel prezzo i servizi extra, come la navigazione hotspot, la segreteria telefonica e l’SMS di ricevuta di ritorno. I servizi a sovrapprezzo, invece, sono automaticamente disattivati dal gestore così da non ricevere addebiti imprevisti né costi aggiuntivi.