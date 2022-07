Un asteroide grande come un edificio potrebbe essersi schiantato a gran velocità su Giove

Giove, il pianeta più grande del sistema solare è stato colpito da un asteroide grande come un palazzo, e l’impatto è stato catturato dall’astronomo Ethan Chappel, che ha pubblicato le immagini dell’evento su Twitter.

Una piccola macchia bianca nella parte inferiore sinistra del pianeta, che è stata catturata dall’astronomo usando il suo telescopio Celestron 8, prima che svanisse, mostra la possibilità che un grande asteroide si sia schiantato su di esso.

“Fotogramma singolo e immagine di output DeTeCt del potenziale impatto su #Jupiter“, si legge nel tweet di Chappel Astro del 7 agosto. L’evento, tuttavia, resta da confermare da un secondo osservatore. Il lampo di luce è stato osservato nella cintura equatoriale meridionale (SEB) del pianeta.

Una scoperta incredibile

In un tweet separato dal profilo Twitter del suo sito web Chappel Astro, l’astronomo ha confermato che l’impatto è avvenuto il 7 agosto alle 4:07 UTC. Prima di questo, uno degli impatti più famosi registrati su Giove avvenne nel 1994 quando SL9 o Comet Shoemaker-Levy 9, che si dice sia più calda della superficie del Sole, colpì il pianeta.

L’astronomo Dr. Heidi B. Hammel, che ha guidato il team utilizzando il telescopio spaziale Hubble per vedere l’impatto di Shoemaker-Levy 9, si è anche rivolto a Twitter per congratularsi con Chappel per la sua scoperta.

Nel frattempo, la NASA ha condiviso nuove immagini di Giove scattate il 27 giugno 2019 dal telescopio spaziale Hubble, che rivelano la Grande Macchia Rossa e zone più colorate nelle nuvole di ghiaccio.

I colori ricchi e sorprendenti delle fasce nuvolose sulla parte superiore e inferiore della Grande Macchia Rossa risaltano di più grazie alla resa delle nuove foto. Le due bande si stanno muovendo in direzioni opposte e una tempesta sta rotolando in senso antiorario tra di loro, come dichiarato dalla NASA.