Telegram non molla la presa dinanzi a WhatsApp. La chat di messaggistica blu non vuole essere da meno alla sua storica rivale. Nel corso di queste settimane gli sviluppatori stanno lavorando ad una serie di ricchi upgrade per gli utenti, con l’obiettivo di scavalcare definitivamente WhatsApp.

Telegram, l’aggiornamento per i toni vocali

Gli aggiornamenti messi a punto da Telegram saranno già operativi nel corso delle prossime settimane. Lo scopo dei tecnici è quello di garantire un’esperienza sempre più personalizzata agli utenti, a differenza di quanto disponibile su WhatsApp.

Un primo upgrade per Telegram è quello che offre la possibilità di inserire come suono di notifica un qualsiasi file audio disponibile sul proprio smartphone. Il suono di notifica sarà impostato sia per le chiamate che per la ricezione dei messaggi.

Una seconda modifica per gli utenti è sempre indirizzata in un’ottica di personalizzazione. Gli utenti avranno la possibilità di silenziare le notifiche di una chat per 8 ore o 2 giorni. In base alle proprie esigenze, gli utenti avranno la possibilità di modificare il tempo per lo stop alle notifiche di una determinata conversazione. Questo aggiornamento rappresenta un forte tratto distintivo di Telegram rispetto alle attuali funzioni per lo stop alle notifiche di WhatsApp.

Le novità di Telegram riguardano in maniera indiscriminata sia gli utenti con uno smartphone Android di recente data che gli utenti con un iPhone. Ancora incerti i tempi del roll out. Per massimizzare la rivalità con WhatsApp è però possibile la disponibilità di questi upgrade già nel corso della prossima estate.