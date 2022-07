Da Samsung arriva un nuova interessante promozione dedicata a chi ha in programma di acquistare uno dei suoi smartphone o tablet più recenti e in virtù della quale sarà possibile avere in regalo 3 mesi di Netflix.

Questa iniziativa è partita ieri, proprio in occasione dell’arrivo sulla popolare piattaforma streaming dell’ultimo capitolo di Stranger Things, una delle serie TV di maggior successo di Netflix. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung regala 3 mesi di Netflix

La nuova iniziativa del colosso coreano è dedicata a chiunque acquisterà da venerdì 01 luglio 2022 a domenica 17 luglio 2022 in uno dei negozi che aderiscono alla promozione uno dei device di Samsung. Alcuni device che aderiscono sono Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy Tab S8 Ultra Wifi, Galaxy Tab S8 Ultra 5G e moltissimi altri.

Una volta effettuato l’acquisto del prodotto, questo andrà registrato entro le ore 23:59:59 del 28 agosto 2022 su Samsung Members. Il premio per ogni prodotto acquistato nel suddetto periodo e registrato consiste “…in n. 1 voucher valido per la sottoscrizione di un abbonamento di 3 mesi del piano standard Netflix del valore di € 12,99/mese (per un valore totale pari ad € 38,97 IVA inclusa)“.

Una volta ricevuto il premio, l’utente dovrà riscattarlo entro e non oltre il 30 ottobre 2022, accedendo al sito dedicato tramite il suo account Netflix già esistente (o creandone uno nuovo) e inserendo il codice ricevuto.