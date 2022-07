Il colosso cinese Realme ha appena annunciato quello che dovrebbe essere il suo nuovo flagship: prezzo contenuto, buona dotazione hardware.

Manca, ma non è una novità, l’effetto wow, ma a questo prezzo è sempre più difficile offrire di più. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme presenta GT Neo 2: ecco i dettagli

La strategia è chiara: puntare sulla diversificazione e sui tanti modelli, cercando di tenere il prezzo più basso possibile e provando a dare il meglio che si riesce a dare senza diventare troppo “cari”. Realme questo lavoro è capace di farlo benissimo, e a pochi mesi da lancio della serie GT si presenta ora sul mercato con la serie GT Neo2.

Per l’azienda cinese è un top di gamma, anche se ormai è difficile inquadrare realmente quelli che sono i veri top di gamma all’interno del mare di telefoni tutti simili tra di loro. Noi lo vediamo come un onesto telefono che ha tutto quello che serve ad una persona ad un prezzo che, se prendiamo la promozione Black Friday, è anche interessante.

Realme GT Neo2 costa infatti 369 euro nella versione da 8 GB e 128 GB di storage e 449 euro in quella da 12 GB d RAM e 256 GB di memoria, prezzi scontati rispetto a quelli ufficiali di 449 euro e 549 euro. Come sempre, quando un prodotto viene annunciato con un prezzo scontato, ci chiediamo se mai arriverà ad avere il prezzo pieno, ma in ogni caso a 369 euro siamo davanti ad uno smartphone dotato come sempre di un eccellente rapporto qualità prezzo.