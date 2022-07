Quanto consuma aprire e chiudere la porta del frigorifero in un anno

Tenere aperta la porta del frigorifero mentre decidi cosa vuoi mangiare potrebbe non sembrare un grosso problema, ma quella porta aperta rappresenta il 7% del consumo totale di energia dell’elettrodomestico, secondo Home Energy Magazine.

Quando apri il frigorifero, l’aria fredda che mantiene freschi i tuoi cibi fuoriesce e viene sostituita dall’aria calda proveniente dalla stanza. Il compressore del frigorifero deve quindi espellere l’aria calda e riportare la temperatura alla normalità, aumentando non solo la bolletta energetica mensile, ma anche l’impronta ambientale.

L’Institute of Food and Agricultural Sciences dell’Università della Florida afferma che essere incuranti nell’aprire e chiudere la porta del frigorifero spreca da 50 a 120 kWh all’anno. Per metterlo in prospettiva, 50 kWh di energia potrebbero far funzionare la lavastoviglie 20 volte e 100 kWh potrebbero far funzionare la lavatrice 50 volte, quasi un carico di biancheria gratuito ogni settimana per un anno intero.

Quale frigorifero è più efficiente dal punto di vista energetico?

Quando si acquista un frigorifero, l’efficienza energetica è un dettaglio da non sottovalutare. La variazione del risparmio energetico che si può ottenere con un frigorifero con congelatore a montaggio superiore dipende in parte, afferma ENERGY STAR, dal fatto che disponga di un distributore di ghiaccio.

Generalmente un frigorifero congelatore con ghiacciaia in alto che ha ottenuto la certificazione ENERGY STAR utilizza meno energia di una lampadina da 60 watt.

Questo perché il frigorifero congelatore a montaggio superiore è più efficiente dal punto di vista energetico.

Il compressore, che si trova vicino al fondo, genera calore. Questo calore rende più difficile per il congelatore raggiungere e mantenere le temperature ideali. I modelli migliori sono più lontani dal compressore e quindi possono mantenere temperature ideali utilizzando meno energia.