Nell’ultimo periodo, si sta parlando parecchio di prodotti ritirati dai supermercati. Infatti, il ministero della Salute ha disposto vari richiami per tanti prodotti anche dal marchio roboante – come ad esempio Kinder.

Se per caso siete allergici agli arachidi, vi sconsigliamo vivamente di ingerire questi due prodotti. Sempre il ministero della Salute, ha dovuto ritirare forzatamente dal mercato due tipi di condimenti molto utilizzati: uno a base di friarielli e uno a base di carciofi a marchio “A’ Luna Suttile”

L’azienda in questione non aveva specificato sull’etichetta di aver fatto uso di un emulsionante particolare, ossia la “proteina di arachide nella lecitina di soia“. A riportare ciò è stato ilfattoalimentare.it, sito dedicato proprio alla salute alimentare.

Nello specifico, i ritiri del ministero riguardano il pestato di friarielli venduto in vasi singoli da 580 grammi e li numero di lotto è il 313/19A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025. Per quanto riguarda il pestato di carciofi, invece, veniva venduto in vasi singoli da 570 grammi con il numero di lotto 318/20A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025.

La produzione degli alimenti è avvenuta nell’azienda Sole e Terra del Vesuvio Srl, nello stabilimento di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Per chi è allergico alla sostanza indicata prima, si consiglia vivamente di non ingerire il prodotto.

Inoltre, c’è la possibilità di restituirlo al punto vendita dov’è stato acquistato per ottenere il rimborso. Per chi non soffre di intolleranza alla proteina degli arachidi, invece, non esiste alcuna controindicazione.