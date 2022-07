Dopo aver messo in stand-by per un anno la serie T, non rilasciando un 9T, OnePlus sembra proprio che riprenderà il discorso quest’anno con 10T.

La scorsa settimana sono trapelate le specifiche e il prezzo, elementi che lo rendono sulla carta un potenziale ritorno del “flagship killer“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 10 T sta arrivando

Secondo il noto leaker OnLeaks e il portale Smartprix, non solo OnePlus 10T sarà realtà, ma al lancio manca poco, anche se non viene indicata una finestra temporale precisa. E se sul fronte del design le informazioni erano ancora poche, oggi invece OnLeaks ha condiviso una serie di render che mostrano il dispositivo praticamente da ogni prospettiva, lasciando poco margine all’immaginazione.

OnePlus 10T compare nella serie di render in due colorazioni: un verde oliva spento con finitura metallizzata e una colorazione nera e opaca che sembra presentare una texture un po’ ruvida, ma al lancio potremmo vedere anche altre opzioni cromatiche.

L’estetica nel complesso non sorprende, dal momento che richiama in maniera esplicita le linee già viste su OnePlus 10 Pro, anche se con qualche differenza che l’immagine qui sotto evidenzia bene: su tutte, il raccordo tra l’elemento quadrato che racchiude la fotocamera e la scocca, su 10T più fluido e su 10 Pro invece segnato da uno scalino netto. Vi ricordo che monta un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, display E4 AMOLED LTPO 2.0 da 6,7, risoluzione FHD+, refresh rate 120 Hz e batteria da 4.800 mAh.