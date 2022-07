Iliad: una multa da 1 milione di euro per un motivo impensabile

Iliad nell’ultimo periodo sta andando particolarmente forte, soprattutto grazie ai prezzi che sembrano essere ancora i più bassi in giro sul mercato della telefonia mobile.

Provider ormai divenuto italiano per adozione è stato in grado di mettere in gioco tutte le sue energie per rendere felici i suoi clienti. Infatti adesso ci sono tre offerte complessivamente, le quali si suddividono tra mobilità e ambiente domestico. Ci sarebbero però dei problemi che sarebbero nati con l’antitrust, ente che avrebbe deciso di elevare nei confronti di Iliad una nuova sanzione mostruosa. Si parla infatti di una multa da 1,2 milioni di euro, ancora una volta per poca trasparenza, in questo caso riguardante la connessione 5G. Stando a quanto riportato, non sarebbero state concesse agli utenti le informazioni necessarie riguardanti il nuovo standard di connessione.

Iliad: oltre alla multa ci sono delle grandi novità, ecco le migliori offerte in assoluto

In questo momento Iliad permette di avere il meglio soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile. Ricordiamo infatti che sono disponibili due offerte, le quali si mostrano in maniera molto diversa. La prima permette di avere 100 giga verso le 7,99 € al mese per sempre e con tutto senza limiti. Inoltre il gestore offre il 5G gratis. Caso differente quello dell’offerta da 300 giga tutti in connessione dati, senza minuti e senza SMS. Il prezzo in questo caso è di 13,99 € e con una connessione massima limitata al 4G+.

C’è poi anche la fibra ottica che costa 15,99 o 23,99 € al mese in base a se siete già clienti Iliad o meno. La connessione viaggia alla velocità di cinque Gigabit per secondo.