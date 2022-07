Iliad ripresenta il suo listino nel mese di luglio. Il provider francese continua ad essere grande attore nel mercato della telefonia mobile nazionale con la proposta di alcune ricaricabili low cost con soglie di consumo estremamente vantaggiose. Una delle migliori iniziative di Iliad è la Giga 120.

Iliad, la tariffa con 100 Giga ed il 5G a costo zero

I clienti che attivano la Giga 120 riceveranno un ticket molto vantaggioso che prevede un costo di attivazione, il cui valore è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati dovranno altresì aggiungere anche una quota di attivazione prevista in 10 euro.

Per quanto concerne i consumi, gli utenti riceveranno chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a qualsiasi numero della propria rubrica ed anche un pacchetto con 120 Giga per navigare in internet.

Tra i punti di vantaggio per la proposta Giga 120 c’è anche la tecnologia 5G. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno la possibilità di navigare con le linee internet di nuova generazione completamente a costo zero. La navigazione gratuita per il 5G è prevista per nuovi e vecchi clienti con la Giga 120. La strategia commerciale di Iliad è quindi ancora parallela rispetto a quella di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.

Gli utenti che optano per Iliad potranno navigare in 5G in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.