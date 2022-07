Nelle mani dei dilettanti, le fotocamere possono nascondere trucchi che rendono la fotografia interessante per tutti. Lo stesso vale per l’obiettivo degli smartphone.

L’esempio è lo scatto 0,5 (chiamato “zero virgola cinque” su Tiktok) o obiettivo ultra-wide, disponibile sulle fotocamere di molti telefoni.

Grazie all’implementazione dell’obiettivo da 0,5, molti giovani si stanno facendo selfie con questa funzione. È una scelta strana, ma che da risultati stranamente soddisfacenti. Se non altro, la tendenza mostra che i bambini si divertono.

La tecnologia ultra-wide sugli smartphone è in circolazione da alcuni anni. Era forse la caratteristica più interessante sul Samsung Galaxy S10 nel 2019 e poi sull’iPhone 11 di Apple.

Una strana tendenza, ma che è andata virale su Tiktok

Per fare un selfie ultra-wide, bisogna allungare il più possibile la mano rispetto l’obiettivo. Per ottenere una qualità “comica“, allunga e tieni il telefono perpendicolare alla fronte, i risultati possono essere esilaranti.

Il New York Times afferma che gli obiettivi grandangolari e ultragrandangolari furono brevettati per la prima volta nel 1862 e questi obiettivi sono spesso utilizzati per catturare paesaggi e scatti architettonici. Con il grandangolo, i soggetti più vicini all’obiettivo appariranno più grandi mentre quelli lontani appariranno più piccoli.

La generazione più anziana non è stata molto accogliente riguardo a 0,5 selfie quando il New York Times ha pubblicato un articolo sull’argomento. Inoltre, potrebbe sembrare uno stratagemma per commercializzare fotocamere ultra-wide. Ma la verità è che da quando sono apparsi i primi selfie, star come Paris Hilton e simili ne hanno già fatto tendenza.

Nel 2013, Oxford Dictionaries ha persino aggiunto “selfie” al suo dizionario online e lo ha definito la parola dell’anno. Che qualcosa di nuovo possa essere fatto con il selfie dopo così tanti anni è già abbastanza interessante.