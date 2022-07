Gli smartphone sono praticamente gratis solo da Coop e Ipercoop, gli utenti si sentono finalmente liberi di mettere mano al portafoglio per acquistare i prodotti tanto desiderati, e riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione quanto di buono avevamo già visto in passato, poiché al giorno d’oggi gli acquisti sono perfettamente effettuabili in ogni negozio in Italia, senza vincoli o differenze particolari. I prezzi, inoltre, sono da considerarsi completamente inclusivi di una garanzia di 24 mesi, da esercitare negli stessi punti d’acquisto.

Coop e Ipercoop: quante occasioni per gli utenti

Le nuove offerte del volantino di Coop e Ipercoop riescono a far sognare anche coloro che da tempo stavano aspettando il momento giusto per mettere mano al portafoglio e raggiungere uno smartphone relativamente economico. I prodotti effettivamente acquistabili rientrano nei 300 euro di spesa effettivi, e vanno a toccare soluzioni come Xiaomi Redmi Note 11 Pro, disponibile a soli 299 euro, scendendo poi verso Galaxy A13, il cui prezzo è di soli 189 euro, oppure anche un buonissimo Realme C21, disponibile a 109 euro.

Tutte le altre offerte del volantino sono comunque legate a prodotti di elettronica, non di telefonia mobile, come una stampante Epson del valore di 89 euro, oppure un televisore da 32 pollici a soli 159 euro. Per conoscere da vicino il volantino, ricordatevi comunque che è possibile scoprire tutti i prezzi direttamente online sul sito ufficiale, così si riceveranno gratis i vari sconti del momento.