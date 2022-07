Il nuovo volantino Carrefour prova in tutti i modi ad assecondare gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, promettendo in cambio un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

La campagna risulta oggi essere disponibile nei negozi fisici, senza distinzioni territoriali o vincoli legati all’appartenenza geografica, con annessa anche la possibilità di ricevere gratuitamente una garanzia della durata di 24 mesi, ad affiancare la variante no brand per la telefonia mobile.

Carrefour: le offerte e le nuove promozioni del momento

Ottime occasioni per risparmiare il più possibile si celano all’orizzonte per tutti gli utenti pronti a spendere poco o niente sull’acquisto di un nuovo smartphone di recente generazione (non proprio nuovissimo). E’ questo il caso del Samsung Galaxy A02s, un terminale in vendita a meno di 120 euro, ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni generali.

In particolare i suoi punti di forza riguardano l’ampio display da 6,5 pollici di diagonale, affiancato da una batteria da ben 5000mAh, pronta a garantire una autonomia superiore al normale, ed anche 3GB di RAM con 32GB di memoria interna (completamente espandibile).

Le specifiche tecniche comprendono anche un discreto comparto fotografico, ed un rapporto qualità/prezzo sicuramente conveniente. Per i dettagli del volantino, che ricordiamo essere disponibile solamente in negozio, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale dell’azienda stessa, troverete anche tanti altri prezzi interessanti.