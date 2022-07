Anonymous hackera la TV russa mostrando filmati di guerra inediti ai cittadini scioccati

Anonymous, il collettivo decentralizzato di hacker che ha giurato di combattere la Russia sul fronte informatico dopo l’invasione dell’Ucraina, martedì ha annunciato un’altra serie di attacchi contro i siti web russi.

In una serie di post su Twitter, il collettivo ha annunciato di aver eliminato con successo i siti web della Belgorod State University e della VPO Servis, un’azienda di pulizia con sede in Russia.

Il gruppo informatico ha anche condiviso filmati su canali TV che sono stati costretti a trasmettere filmati pro-Cremlino, mostrando invece scene scioccanti di attacchi missilistici che hanno ucciso civili innocenti.

Un messaggio diceva ai russi: “Questa guerra è stata condotta dal regime criminale e autoritario di Putin per conto dei normali cittadini russi“.

“Russia, opponiti al genocidio in Ucraina!”, dice il messaggio secondo una traduzione del servizio di notizie nazionale ucraino Ukrinform. Anonymous afferma di aver violato la TV di stato russa e alcuni servizi di streaming.

Non solo la TV, anche piani militari

Il gruppo ha anche recentemente ottenuto l’accesso a documenti riservati contenenti informazioni preziose sui piani e sulle tattiche dei droni della Russia dopo essere entrato in una compagnia di armi incaricata di gestire i veicoli aerei senza pilota (UAV) russi. Anonymous ha caricato i documenti su HateBin. I documenti trapelati contenevano piani militari e file raccolti da varie fonti militari e governative russe.

Ad aprile, Anonymous ha dichiarato che lancerà una guerra informatica contro la Russia e continuerà a rilasciare informazioni più riservate fino a quando il Cremlino non fermerà la guerra in Ucraina.

“L’hacking continuerà fino a quando la Russia non fermerà la sua aggressione“, ha detto il collettivo in un tweet.

La Russia ha annunciato per la prima volta la sua “operazione militare speciale” in Ucraina a febbraio, aggiungendo che il Cremlino mira a “smilitarizzare e de-nazificare” il Paese, guidato da un presidente ebreo. Da allora, l’aggressione russa ha portato alla morte di 4.597 civili ucraini, inclusi 313 bambini. Almeno 5.711 civili sono rimasti feriti durante la guerra, secondo le stime dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR).

L’organizzazione ha notato che la maggior parte delle vittime civili registrate sono state causate da armi esplosive, inclusi bombardamenti e sistemi di lancio multiplo di razzi.

Si ritiene che il numero effettivo di vittime tra i civili ucraini sia più alto poiché i luoghi che soffrono di intense ostilità hanno ritardato la loro segnalazione.

Sebbene il Cremlino non abbia ancora rilasciato un bilancio ufficiale delle vittime, il Ministero della Difesa ucraino stima di aver ucciso almeno 34.100 soldati russi fino a martedì.