Risale invece ad aprile scorso l’annuncio di Community, la funzionalità che permette alle persone di aggregare gruppi separati in un gruppo più grande secondo la struttura a loro più congeniale. In questo modo si potranno organizzare gruppi di discussioni più piccoli legati al lavoro, al quartiere, alla scuola e così via. I feedback dell’utenza riguardo a Community sono per ora positivi, ragion per cui la società prevede nuove funzionalità in arrivo da integrare. Secondo WABetaInfo, sito specializzato nell’analisi del codice della versione beta dell’app, WhatsApp accoglierà presto un piano di abbonamento a pagamento che andrà a coinvolgere solamente gli account Business per offrire servizi utili alle aziende. Tra questi, la possibilità di collegare WhatsApp a dieci dispositivi, rispetto ai quattro consentiti all’utente base.

Fare la doccia, piuttosto che un bagno in vasca, consente di risparmiare circa 23 metri cubi d’acqua l’anno. Una doccia di circa 5 minuti consuma circa 40 litri d’acqua, pari alla metà del volume di una vasca standard, pertanto è importante anche stare attenti al tempo che impieghiamo per lavarci e chiudere l’acqua mentre ci insaponiamo. Come per i rubinetti di lavandini e bidet, anche per quelli della doccia l’uso di soffioni a basso flusso dimezza il consumo rispetto ai soffioni standard.

Evitare di lasciare scorrere l’acqua

Quando non necessario, come ad esempio mentre ci si spazzola i denti o ci si rade, oppure quando si lavano i piatti a mano, chiudere i rubinetti permette di risparmiare circa 6 litri d’acqua al minuto.

I consumi degli elettrodomestici, come lavatrici e lavastoviglie, possono essere dimezzati se si utilizzano i modelli più efficienti. È importante anche ricordare che, azionando questi elettrodomestici solo a pieno carico, si consumerà meno acqua ed energia rispetto a due mezzi carichi, il che significa anche bollette più basse, con un taglio del consumo medio di circa 8.200 litri d’acqua in un anno.